Definitief: St. Juste en Haps Feyenoorders

Feyenoord heeft Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste binnen. De verdedigers tekenden dinsdag hun contract in de Kuip en zullen met de selectie van de Rotterdammers meereizen voor het trainingskamp in Oostenrijk.

De 24-jarige Haps komt over van AZ en tekent bij Feyenoord een contract voor vijf jaar. St. Juste, die bij Heerenveen speelde, tekent een iets korter contract. Hij ligt vast tot 2021.

''We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die dus al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien,'' zegt technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord. Over Haps zegt hij: ''Op zijn positie is Ridgeciano een van de beste spelers van Nederland, zowel aanvallend als verdedigend. We zijn dan ook blij dat we hem nog ruim voor de start van het seizoen hebben kunnen vastleggen.''

Tegenover de komst van de twee verdedigers, staat het vertrek van middenvelder Marko Vejinovic. Hij bewandelt de tegenovergestelde weg als Haps en speelt het komende seizoen op huurbasis voor AZ.