Dordtse verliest opnieuw zaak om Rex: 'Maar ik blijf strijden tegen justitie'

De Dordtse hond Rex is terecht in beslag genomen en hoefde niet te worden teruggegeven aan eigenares Dora Rodic. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag besloten.

Rodic is erg teleurgesteld over dat ze de zaak opnieuw heeft verloren. "Maar ik blijf strijden", zegt ze tegen RTV Rijnmond. "Ik wil dat ze de wet schrappen waarin staat dat dieren als dingen worden behandeld."

Of ze de politiek aanschrijft of een civiele rechtszaak aanspant, weet Rodic nog niet. "Dat bespreek ik nog met mijn advocaat."

In beslag genomen

De rechtszaak rondom Rex speelt al maanden. De Mechelse herder werd vorig jaar september in beslag genomen nadat hij twee kinderen en een fietser had gebeten. Rex werd daarna ergens anders ondergebracht.

Rodic spande begin dit jaar een rechtszaak aan, omdat Rex niet gevaarlijk zou zijn en ze hem terug wilde. In eerste instantie gaf een rechter haar gelijk en zou ze hem terugkrijgen, maar Rex bleek onvindbaar.

Hoger beroep

De Dordtse liet het daar niet bij zitten. Ze sleepte de Nederlandse staat voor de rechter om haar hond alsnog terug te eisen. Hoewel ze eerst nog gelijk had gekregen, verloor ze deze zaak tegen de staat.

Rodic ging in mei in hoger beroep . Ook loofde ze een beloning uit voor iemand die haar kon vertellen waar Rex was ondergebracht. Vorige week bleek echter dat Rex eind juni al is afgemaakt , omdat hij opnieuw mensen had gebeten.

Principezaak

Toch besloot Rodic het hoger beroep door te zetten, maar tevergeefs blijkt dinsdag. Het gerechtshof vindt dat Rex terecht is meegenomen. De Dordtse moet daarom opdraaien voor de proceskosten, die uitkomen op ongeveer 1800 euro.