Hondenoverlast leidt naar hennepkwekerij

Archieffoto

Een 41-jarige Rotterdammer is maandagavond aangehouden op de Zuidhoek in Rotterdam-Oud-Charlois, omdat hij met drugs bezig was. De politie was hem op het spoor gekomen doordat zijn honden voor overlast zorgden bij de buren.

De vier honden hadden de schutting van de buren beschadigd. Agenten die vervolgens poolshoogte kwamen nemen en onderzochten waar de honden thuis horen, kwamen bij de overbuurman terecht. Toen ze bij dit huis aanbelden, werden de agenten binnengelaten door een vrouw. In de woning werden niet alleen de honden gevonden, maar ook een hennepkwekerij met 73 planten, 521 gram hennep, 1200 stekken, versnijdingsmiddelen, drugspersen en weegschalen. Tijdens het onderzoek in de woning werd de verdachte in de straat gezien en aangehouden. Hij bleek ook een kleine hoeveelheid harddrugs bij zich te hebben en enkele xtc-pillen.