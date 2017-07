FNV: overwerkers geven miljarden cadeau

FNV zet vraagtekens bij de vele uren die werknemers in Nederland onbetaald overwerken. Volgens onderzoek door TNO in opdracht van de vakbond blijkt dat de circa 7 miljoen werknemers samen jaarlijks voor 20 miljard euro aan inkomsten laten lopen. ,,Een duur cadeau", meent de bond.

Per werknemer gaat het door de bank genomen om drie uur extra werk per week. Dat komt neer op gemiddeld 3200 euro per werknemer.

De bond zou graag zien dat contracten worden uitgebreid of dat er meer mensen worden aangenomen. FNV wijst daarbij ook naar de vele werklozen die Nederland nog altijd telt. De extra uren die worden gemaakt zouden samen goed zijn voor 300.000 voltijdbanen.