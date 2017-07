Maxgoud - Inkoop merktassen

Maxgoud koopt eigentijdse, goede kleding, designer merktassen en Luxury items uit het midden- en hoog segment van particulieren. Wij kopen de kleding (bij gebleken geschiktheid) direct van u over, u hoeft dus niet te wachten tot er iets verkocht is. De inkoop betreft zowel dames- als herenkleding, schoenen, tassen en accessoires en gaat op afspraak in de winkel.

U komt met uw kleding of merktassen naar de winkel en daar wordt beoordeeld welke kleding geschikt is om door ons overgenomen te worden. We komen een prijs voor het geheel overeen en die krijgt u direct uitbetaald.

Een afspraak maken kan voor beide winkels via telefoonnummer 010-4782020 of via WhatsApp 06-22609661 voor directe informatie.

De voorwaarden

- merktassen of Luxury items uit midden- en hoog segment;- u kunt de herkomst verklaren;- schoon;- liefst met aankoop bon of certificaat (brengt meer op) is niet verplicht;- artikelen moeten origineel zijn.

Merken die wij kopen zijn o.a.:

- Louis Vuitton

- Prada

- Gucci

- Dior

- Celine

- bvlgari

- Hermes

- Michael Kors

- Guess

- Chanel

- Omar Munie

- Vlieger en van Dam

Mocht het merk niet in ons overzicht voor komen, dan zijn we wel degelijk geïntresseerd. Bel of mail ons.

