Timmerhuis en Museum Rotterdam dicht wegens wateroverlast

Het water spoot dinsdagochtend enkele meter de lucht in

In het centrum van Rotterdam is dinsdagochtend een lekkage ontstaan op het Haagseveer. Door de lekkage moesten het Museum Rotterdam en het Timmerhuis waar ambtenaren van de gemeente Rotterdam werken, ontruimd en gesloten worden.

De oorzaak was een lekgestoten waterleiding die werd geraakt tijdens graafwerkzaamheden in de straat. Het water spoot enkele meters de lucht in.

Het water liep ook de kelder in van het Timmerhuis, waar elektriciteitsaansluitingen zitten. "Daarom is uit voorzorg het pand ontruimd", meldt een woordvoerder van de gemeente. De lekkage is inmiddels gestopt, doordat waterbedrijf Evides een hoofdkraan heeft dichtgedraaid.

De ambtenaren werken tijdelijk op een andere plek. De verwachting is dat rond vier uur dinsdagmiddag de ergste overlast voorbij is en de winkels, restaurants en het museum de werkzaamheden weer kunnen oppakken.