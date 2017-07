Tientallen zwanen besmeurd met olie in de haven

In de Tweede Petroleumhaven in Rotterdam zijn tientallen zwanen besmeurd met olie. De Dierenambulance heeft al zeker tien besmeurde zwanen gevangen. Dinsdag komen daar waarschijnlijk nog eens twintig bij.

Een gespecialiseerd team van vogelopvang Karel Schot wast de dieren nu en vangt ze tijdelijk op.

Het havenbedrijf ontdekte afgelopen zondag een olievlek bij Koole Tankstorage Minerals. Het bleek te gaan om gelekte stookolie afkomstig uit een leiding op de steiger van het bedrijf, zegt de brandweer.

Het Havenbedrijf waarschuwde de dierenambulance en schakelde ook de roeiers in van de KRVE. In totaal gaat het om 28 zwanen die onder de olie zitten.

Een extern bedrijf is ingeschakeld om de gemorste olie op te ruimen.

De zwanen zitten tijdelijk in de Rotterdamse haven omdat ze in deze maanden niet kunnen vliegen. De dieren zijn namelijk in de rui.