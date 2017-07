Waterschap Rivierenland onderzoekt een gat in een dijk in het dorpje Hei en Boeicop tussen Meerkerk en Vianen.

Het gat zit langs het stroompje de Huibert en is 70 centimeter breed en 170 cm diep.

Volgens het Waterschap wordt het gat in de Huibertsekade veroorzaakt door een gat in de waterleiding. De stabiliteit van de dijk is niet in gevaar. Drinkwaterbedrijf Oasen gaat het gat dichten.