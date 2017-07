Playlist Muziek voor Volwassenen 15-07-2017

muziek-voor-volwassenen-01

Album van de Week is "So You Wanne Be An Outlaw" van Steve Earle & The Dukes.Rode draad is, de in Glasgow geboren, Frankie Miller.

De playlist is te vinden in de pdf.

Documenten: Playlist_Derksen_17-07-15