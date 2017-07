Man neergestoken op Westblaak

Bij een steekpartij op het Westblaak in Rotterdam is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. De dader is weggereden op de fiets.

Volgens de politie gebeurde de steekpartij voor een winkel op de hoek met het Eendrachtsplein De steekpartij was rond half vier. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon zelf de ambulance instappen.