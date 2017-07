Feyenoord met Van Beek gearriveerd in Oostenrijk

Feyenoord gearriveerd in Oostenrijk

Feyenoord is gearriveerd in Oostenrijk voor een trainingskamp. Met de kersverse aanwinsten Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps én Sven van Beek, die nog steeds herstellende is van een voetblessure. De verdediger is al lange tijd uit de roulatie.

Bart Nieuwkoop ontbreekt vanwege een hamstringblessure. De eveneens niet fitte Jari Schuurman en Mo El Hankouri moeten de trainingsweek van de regerend landskampioen ook laten schieten. Zaterdag oefent Feyenoord in Oostenrijk tegen het Duitse SC Freiburg. Zondag keert de selectie, bestaande uit 27 spelers, weer terug in Rotterdam. RTV Rijnmond doet uitgebreid verslag van het trainingskamp op radio, tv, internet en de social media kanalen. Verslaggever Dennis van Eersel is in Schruns, waar Feyenoord verblijft.