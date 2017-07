Fietser slaat vrachtwagenchauffeur een gebroken kaak

De politie is op zoek naar een fietser die begin deze maand op de Hoofdweg in Rotterdam een vrachtwagenchauffeur een gebroken kaak heeft geslagen.

De chauffeur reed op 5 juli op de parallelweg van de Hoofdweg, toen hij doorkreeg dat hij verkeerd reed. Hij stapte uit om te kijken of hij achteruit kon rijden. Toen hij weer in de cabine stapte, werd hij aangesproken door een fietser.

De fietser wilde de vrachtwagen passeren, maar omdat daar geen ruimte voor was, vroeg de chauffeur hem over het gras te rijden. De fietser was daar niet van gediend en trapte tegen de cabine van de vrachtwagen.

Toen de vrachtwagenchauffeur daar wat van zei, kreeg hij twee klappen in zijn gezicht. Het slachtoffer raakte buiten westen. De belager ging er snel vandoor.

Later bleek dat de chauffeur zijn kaak op twee plekken gebroken heeft. Ook staan er twee tanden scheef.