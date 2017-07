Drone stort neer op shopper Rotterdam

Foto: Politie Rdam-Centrum

Bij het Beursplein in Rotterdam is een drone neergestort op iemand die aan het winkelen was. Dat meldt de politie.

Of het gaat om een mannelijk of vrouwelijk slachtoffer is niet duidelijk. Ook kan de woordvoerder van de politie nog niet zeggen hoe het slachtoffer er aan toe is. De bestuurder van de drone is nog niet gevonden.