"Rotterdam ruikt tenminste niet naar weed"

Rotterdam blijft een grote aantrekkingskracht houden op bezoekers van buitenaf. In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal toeristen in de stad met 9 procent gegroeid, zegt citymarketingbureau Rotterdam Partners.

Volgens Jannelieke Aalstein, de adjunct-directeur van Rotterdam Partners, is dat het bewijs dat de toenemende interesse in Rotterdam blijvend is. "Er is geen sprake van een kortstondige hype. Het is een blijverdje."

Volgens Aalstein is 2014 het 'kanteljaar' geweest voor het Rotterdamse toerisme. Zowel The New York Times als The Rough Guide namen de stad op in hun lijst met '10 steden die je moet bezoeken'. De stad werd geroemd om haar architectuur. Daarbij werd verwezen naar de Erasmusbrug en de Markthal. Later kwam daar ook nog De Rotterdam bij.

"Rotterdam ruikt niet naar weed"

Het enthousiasme is hoorbaar op straat. Thomasz uit Hongarije verkiest Rotterdam boven bijvoorbeeld Wenen, Budapest of Amsterdam. Over die laatste is hij duidelijk: "Veel te druk met toeristen. En daar ruikt het overal naar weed."

Een Duitse lerares prijst het ruimtelijke karakter van het stadshart en de mengeling aan culturen. Haar man fotografeert ondertussen de kubuswoningen. "Rotterdam is een fotogenieke stad met al zijn moderne architectuur."

Reisbloggers

Naar verwachting komt Rotterdam nog meer in the picture als volgend jaar ruim vierhonderd invloedrijke reisbloggers en vertegenwoordigigers van toeristische platforms op sociale media naar de stad komen voor een congres.

Het is voor het eerst dat dit wereldwijde congres voor webjournalisten buiten het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Oprichter Michael Ball van Traverse: "Rotterdam is de juiste stad om voor het eerst de grens over te gaan."

Volgens Aalstein van Rotterdam Partners is het congres een goede manier om de zichtbaarheid van de stad online verder te vergroten.