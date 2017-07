Leerdamse ondernemer na grote brand met lege handen

Een ondernemer uit Leerdam ligt in de clinch met zijn verzekeraar over de schade die ontstaan is na de grote brand in de Hoogstraat in Leerdam, van vorige maand. De discussie draait om: is de man nu verzekerd of niet?

Dion van Es heeft een winkel in sportprijzen en bekers. Maar het bedrijf, dat al jaren gevestigd is aan de smalle winkelstraat van Leerdam, ging op zaterdag 17 juni bijna in vlammen op. "Door goed werk van de brandweer is dat voorkomen", zegt Van Es.

De brand ontstond bij de buren, in een hennepkwekerij. Van Es woont en werkt naast het betreffende huis. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg, maar Van Es' huis en winkel liepen flinke waterschade op . Vooral de vloer heeft een behoorlijke klap gehad. De strop loopt in de tienduizenden euro's.

Premie

Als Van Es een aantal dagen na de brand een schadeclaim indient bij zijn verzekeraar Interpolis wordt deze afgewezen. "Wij vergoeden uw schade niet, omdat u de premie niet op tijd betaalde", schrijft de verzekeraar.

Van Es weet dat hij de dag vóór de brand zijn premie heeft betaald aan verzekeraar Interpolis. Behoorlijk laat, want de verzekeraar had al meerdere herinneringsbrieven gestuurd over een onbetaalde rekening. Als hij betaalt gaat een dag later de dekking weer in.

"Daardoor ben ik vanaf zondag 18 juli om 00.00 uur weer verzekerd", vertelt van Es. De brand ontstond echter drie kwartier eerder, op zaterdag 17 juli om 23.15 uur. "Die drie kwartier was ik onverzekerd," zegt de ondernemer. "Maar om 23.15 begon de brand bij de buurman, ik had toen nog geen schade. Daarover ben ik in de clinch met Interpolis." Volgens Van Es ontstond de schade pas na middernacht.

Reactie Interpolis

Interpolis laat aan RTV Rijnmond weten "zeer zorgvuldig" naar de zaak te hebben gekeken. "Feit is dat er op basis van de polisvoorwaarden geen dekking was op het moment van de brand. Omwille van privacy van de klant kunnen we hier niet nader op ingaan."

Van Es: "Ik ben al ruim 20 jaar trouw klant bij Interpolis. Ik heb één termijn niet betaald en nu zit ik met de schade."

Wietbranden

Branden in wietkwekerijen zorgen steeds vaker voor brand in woonwijken, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. "Van alle branden die ontstaan door een wietplantage, begint driekwart in een woonhuis." De gevolgen van zo'n brand zouden ook nog eens vergroot worden, doordat eigenaren van hennepkwekerijen meestal op vlucht slaan in plaats van het alarmnummer 112 te bellen.

In de periode van 2013 tot 2016 lag het aantal branden in wietkwekerijen op zo'n 75 per jaar.