Nieuwe start voor restaurant nabestaande ramp MH17

Het restaurant Asian Glories, waarvan de 2 eigenaren bij de MH17-ramp zijn omgekomen gaat veranderen. Dat heeft de zoon van de slachtoffers, die nu de eigenaar van het restaurant bekendgemaakt. Hij wil de zaak een nieuwe start geven.

Het zal geen grote verbouwing worden, maar de zaak wordt gerestyled. Met andere kleuren en meubels moet er een nieuwe sfeer ontstaan. Kevin Fan heeft 3 jaar gewacht, omdat hij niet snel wilde veranderen voor zijn gasten.

Vragen

Veel van hen komen al sinds jaren in de zaak en hebben veel herinneringen aan zijn ouders. Kevin: "De laatste periode kreeg ik wel steeds meer vragen of ik iets aan de zaak ging doen. Ja het is naar mijn gevoel nu wel de tijd voor verandering. Ik vind het leuk om voor de gasten te doen. Dat ze ook een plekje kunnen geven wat betreft mijn ouders".

Door de ramp met vlucht MH17 verloor Kevin in 2014 zijn vader, moeder en oma. Het overlijden van het bekende echtpaar van Asian Glories was een grote schok in Rotterdam.

Er werd een stille tocht georganiseerd, Daar liepen veel gasten en bekenden van de slachtoffers in mee.

Nu verder

Kevin Fan heeft de afgelopen 3 jaar hard gewerkt om het restaurant te laten doorgaan. Ook als nagedachtenis aan zijn ouders. Zijn eigen zaak heeft hij voorlopig stilgelegd.

Terugkijken op de ramp wil Kevin Fan niet meer. Hij wil juist vooruit. Na 3 zware jaren is er voor hem een nieuwe toekomst aangebroken. Hij heeft sinds een jaar een zoontje. Kevin: "Mijn zoontje geeft me weer richting en een doel in het leven. Met het wegvallen van mijn ouders en mijn oma ontstond er een groot gat in mijn leven. Ik voel me veel beter met mijn zoontje erbij".