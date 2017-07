Tips over gewelddadig misbruik in Schiedam

De politie heeft tot nu toe vijf tips gekregen over een gewelddadige zedenzaak in Schiedam. Het programma Opsporing Verzocht besteedde er dinsdagavond aandacht aan.

De zaak speelt in april, maar de politie heeft nog altijd geen spoor van de dader.

Een 46-jarige vrouw had in Rotterdam een feestje en liep 's nachts naar haar huis in Schiedam. Een man bood haar een lift aan. Maar in plaats van dat hij haar thuisbracht, reed hij naar een industrieterrein in de omgeving van de Fortunaweg in Schiedam. Daar misbruikte hij haar op brute wijze.

De zaak kwam eerder ook al aan bod in Bureau Rijnmond.