Hoe maak je 29 zwanen olievrij?

Voor de medewerkers van Vogelklas Karel Schot is het overuren draaien. Na de olielekkage bij Koole Tankstorage aan de Eerste Petroleumhaven in Rotterdam zitten tientallen zwanen onder de olie. En dat moet er door de medewerkers weer afgehaald worden. Maar hoe doe je dat?

Hoe gaat het met de zwanen?

Monique de Vrijer, beheerder van de Vogelklas Karel Schot: "Ze zijn vooral boos. Ze gaan dan blazen. Ze maken zich groot. Maar ze zijn ook beduusd van alle commotie. Ze worden achternagezeten en willen wegkomen. Dan worden in een auto gestopt. Dan ga je rijen en kom je in een opvang. Dus het zijn heel veel dingen voor ze die ze vandaag hebben meegemaakt"

Hoe gevaarlijk is het voor een zwaan om onder de olie te zitten?

MdV: "Dat is levensgevaarlijk. Als ze niet gewassen worden of schoon worden zullen ze er aan sterven, simpelweg omdat een watervogel een verenpak heeft dat ze beschermt tegen de invloeden van buitenaf, zoals kou en regen."

"Bovendien moeten ze kunnen drijven en olie zorgt ervoor dat de veren aan elkaar geplakt blijven, zodat er gaatjes komen in het verenpak. Vocht komt erdoorheen en kou. En het kost heel veel energie om warm te blijven. Uiteindelijk bezwijkt een vogel daar dan aan."

"Je moet het je voorstellen dat je in de regen loopt en je hebt een regenpak aan met een klein gaatje erin en dat je dan langzaam een hele natte mouw begint te krijgen en dat zet zich natuurlijk alleen maar door als je niet uit de regen gaat. Zo’n zwaan die helemaal onder de olie zit die is natuurlijk gelijk hartstikke nat. Maar een zwaan met een klein vlekje, die blijft natuurlijk wel een gat houden in zijn verenpak. Dat krijgen ze er zelf niet uit."

Hoe krijg je die olie eraf?

MdV: "Wassen. Wij gebruiken Dreft. De groene dreft, de klassieker, een afwasmiddel. Het is niet hetzelfde als thuis de afwas doen. Het is ook een don’t try this at home verhaal. Wij zijn ook echt opgeleid om vogels te wassen. Wij leiden ook mensen op om vogels te verzorgen, want niet kan dat allemaal. Je moet dat ook zo efficiënt mogelijk doen, zodat de vogel zo snel mogelijk klaar is met de wasbeurt. En als je het niet goed doet, dan is de vogel daar niets mee opgeschoten. Want zeep is net zo slecht als olie. Dus ook dat moet er helemaal uit. "

Hoe pak je dat aan?

MdV: "Eerst moet een dier gestabiliseerd zijn. Dat is ontzettend belangrijk. Anders maakt het dier geen goede kans om door de wasbeurt en het herstel daarna heen te komen. Eenmaal stabiel, dan gaan we met twee personen, een hanteerder en een wasser aan de slag."

"De zwaar gaat in een grote bak met water, waarbij we de zeep met een bepaalde temperatuur en een bepaalde verhouding helemaal door het hele verenpak heen gaan spoelen. Zo laat de olie uiteindelijk los. Als we denken dat’ie schoon is, dan gaan we spoelen. En als de vogel helemaal schoon is gaat’ie parelen. Dat is een vakterm voor als er druppels op het verenpak blijven liggen en ervanaf glijden. Dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Dan lijkt het als je hem afspoelt, dat je hem als het ware droogspoelt. Als het nog niet goed is, dan is het verenpak een spons dat het water opzuigt."

Hoe lang ben je met één zwaan bezig?

MdV: "Dat durf ik nu niet zo te zeggen, want elke olie heeft weer een andere werking op de zeep. Maar gemiddeld mag je wel van een uur uitgaan. Want je moet het ook helemaal uitspoelen uit die ontzettend grote dikke donslaag. En die moet helemaal schoon zijn."

Is dit nu ook een geval van ‘de vervuiler betaalt?

MdV: "Graag wel natuurlijk. We zijn wel in gesprek daarover. Het is natuurlijk voor een opvangcentrum wel altijd moeilijk. Het is financiëel zwaar om alle zorg te geven. Ook donaties zijn natuurlijk altijd welkom. Het bedrijf heeft zich inmiddels wel gemeld bij ons."

Het schoonmaken van de zwanen is nog niet begonnen. Mogelijk worden ze woensdag in verband met de warmte overgebracht naar een dependance, waar het minder warm is.