Vogelklas Karel Schot wast besmeurde zwanen van snavel tot stuitje

Medewerkers van de Rotterdamse opvang Vogelklas Karel Schot draaien overuren. Ze hadden de handen al vol aan de vele jonge vogels die naar het Afrikaanderplein worden gebracht. En nu zijn daar ook nog eens 29 besmeurde zwanen bij gekomen. De vogels zitten onder de olie, na een lekkage bij Koole Tankstorage in de Tweede Petroleumhaven, afgelopen zondag.

De zwanen maken het heel redelijk, zegt Monique de Vrijer, beheerder van de Vogelklas Karel Schot. "Ze zijn vooral beduusd door alle commotie. Ze zijn achterna nagezeten, gevangen, in een auto gezet en in de opvang terechtgekomen. Ze hebben dus veel meegemaakt."

Hoe gevaarlijk is het voor een zwaan om onder de olie te zitten?

"Dat is levensgevaarlijk. Als ze niet gewassen worden of schoon worden zullen ze er aan sterven."

Hoe krijg je de smurrie eraf?

"Wassen met Dreft. Het afwasmiddel. Maar dat is niet hetzelfde als thuis de afwas doen. Ditr is eenverhaal. Wij zijn opgeleid om vogels te wassen. Niet iedereen kan dat. Je moet dat ook zo efficiënt mogelijk doen, zodat de vogel zo snel mogelijk klaar is met de wasbeurt. En als je het niet goed doet, dan is de vogel daar niets mee opgeschoten. Want zeep die blijft zitten, is net zo slecht als olie."

Hoe pak je dat aan?

"Eerst moet een dier gestabiliseerd zijn. Dat is ontzettend belangrijk. Anders heeft 'ie r geen goede kans om door de wasbeurt en het herstel daarna heen te komen. Eenmaal stabiel, dan gaan we met twee personen - een hanteerder en een wasser - aan de slag."

"De zwaan gaat in een grote bak met water, waarbij we de zeep met een bepaalde temperatuur en een bepaalde verhouding helemaal door het hele verenpak heen gaan. Zo laat de olie uiteindelijk los. Als we denken dat ’ie schoon is, dan gaan we spoelen. En als de vogel helemaal schoon is gaat ’ie parelen. Dat is een vakterm voor als er druppels op het verenpak blijven liggen en er vanaf glijden. Dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Doe je het fout dan blijft het verenpak een spons die water opzuigt."

Hoe lang ben je met één zwaan bezig?



"Gemiddeld mag je wel van een uur uitgaan. Zo'n zwaan moet echt helemaal schoon zijn, van het puntje van zijn snavel tot zijn stuitje."

Als ze gewassen zijn, gaan ze dan meteen weer terug?



"Ze gaan pas terug als we voor honderd procent zeker weten dat er geen olie meer is in de Tweede Petroleumhaven."

Tja, de naam

Tweede Petroleumhaven,

als je daar gaat zwemmen vraag je misschien ook om dit soort als ellende zwaan....







Is dit een geval van 'de vervuiler betaalt? Krijgt Koole de rekening voor al dit zwanen poetsen?

(lacht) "We proberen ze dat aan het verstand te peuteren, maar blijkbaar lukt dat niet."MdV: "Graag wel natuurlijk. We zijn wel in gesprek daarover. Het is natuurlijk voor een opvangcentrum wel altijd moeilijk. Het is financiëel zwaar om alle zorg te geven. Dus ook donaties zijn natuurlijk altijd welkom."

Koole heeft wel iets van zich laten horen en gezegd: sorry, gevederde vrienden?







"Ja. Het was een ongeluk natuurlijk. En wij zijn nu bezig om de zwanen te helpen. Daar gaat onze prioriteit naar uit."