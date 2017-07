Leerdamse modeontwerper gaat voor de top

Dahir Yusuf uit Leerdam wist vijf jaar geleden nog niets van het ontwerpen of maken van kleding. Hij leerde het zichzelf door heel hard te werken. Inmiddels heeft hij een kledingmerk opgebouwd dat ook door artiesten en voetballers wordt gedragen.

De 26-jarige Leerdammer heeft net een nieuwe collectie shirts uitgebracht van zijn merk Ghelle. Het is de opmaat voor een nieuwe lijn die in oktober moet uitkomen.

Vanaf volgend jaar wil Yusuf zijn kleding niet alleen via zijn webshop verkopen, maar moet het ook in winkels liggen. De ambities voor daarna zijn huizenhoog: een eigen modehuis met presentaties in de fashionweek in Parijs.

In 2012 volgde Yusuf nog de hbo-opleiding Bouwkunde toen hij een leuk shirt zag dat door een artiest gedragen werd dat hij heel graag zelf wilde hebben. Hij kon er niet achter komen waar het verkocht werd.

Uniek exemplaar



Later bleek dat het een uniek exemplaar was. "Toen besloot ik hem zelf na te maken", zegt Yusuf. "Ik ging stof kopen op de markt en heb er net zo lang aan gewerkt tot ik zo'n shirt had. De volgende dag trok ik hem aan en was ik tevreden."

Een vriend zag zijn shirt en wilde er ook een. Toen die ook met dat shirt ging rondlopen, wilde een weer een ander ook zo'n shirt. "Toen dacht ik: hé, hier zit business in", herinnert Yusuf zich lachend.

Instagram



Naast modeontwerper ontwikkelde de Leerdammer zich ook als ondernemer. "Ik zette mijn kleding op een Instagram-account. En zo kwam er steeds meer belangstelling voor", zegt hij.

"Op een bepaald moment was er een winkel die mijn kleding wilde verkopen. Maar ik kon helemaal niet zomaar tientallen zelfgemaakte t-shirts leveren. Toen heb ik wel even wat gas teruggenomen."

Dahir Yusuf huurde een pand op een industrieterrein in Leerdam aan de Parmentierstraat.

Daar werkte hij verder aan de uitbouw van zijn collectie. Hij richtte een showroom in, waar mensen de kleding uit de webshop kunnen bekijken. Tot nu toe blijft het daardoor vrij exclusief. "Maar mensen die mijn kleding willen weten mij wel te vinden."

Djibril Cissé



Al meteen in het begin wisten ook bekende voetballers en artiesten zijn kleding te vinden. De Franse voetballer Djibril Cissé was de eerste.

"Hij was in Rotterdam voor een wedstrijd tegen Feyenoord en toen heeft hij me gevraagd naar zijn hotel te komen, want hij wilde ook een ontwerp van mij." Cissé bleek een pionier, want door hem raakten weer andere voetballers geïnteresseerd.

Inmiddels werkt de Leerdamse selfmade modeontwerper hard aan de verdere uitbouw van zijn merk. In 2018 moet zijn kleding in de winkel te krijgen zijn. Daarna lonkt de internationale modewereld. Zelf organiseerde hij al twee keer een modeshow in Parijs. De reacties waren lovend.

Leerdam blijft woonplaats

Hoewel Dahir Yusuf flinke ambities heeft, wil hij voorlopig niet weg uit Leerdam. "Ik woon hier op drie minuten van mijn werk. In mijn cultuur, de Somalische, is het ook belangrijk dat je voor je familie zorgt. Dat gaat toch moeilijker als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont."

Maar ook de rust bevalt hem prima. "Het is lekker dat hier op zondag de winkels dicht zijn. Dan kan ik inspiratie opdoen voor nieuwe ontwerpen en daar in alle rust aan werken."

Om zijn doelen te bereiken werkt Yusuf wel veel. "Ik begin om een uur of 10.00 en werk dan tot een uur of 17.00. Dan rustig thuis eten. Dan kom ik weer terug en werk ik meestal tot 04.00 uur 's nachts door."

Het werk is volgens Yusuf verslavend. "Doordat je resultaten ziet, wil je nog meer bereiken. De top willen bereiken, is net als traplopen. Met elke stap groei je en ontwikkel je je."