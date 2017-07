Eindelijk! Een eigen snoepje voor Rotterdam

Den Haag heeft al sinds mensenheugenis z'n hopjes en de Zeeuwen koesteren hun Babbelaars. En Rotterdam? Tsja. Rotterdam stond eeuwenlang met lege handen. Maar daar komt verandering in, want Olaf Ouwerkerk lanceert binnenkort Het Rotterdammertje. Een kruidige snoepje waarmee hij "dat verdomde Wilhemina-pepermuntje" de stad uit wil concurreren.

De inspiratie ontstond in de Hofstad. Ouwerkerk (36) had er samen met zijn vriendin gegeten in een restaurant. En bij de rekening lag 'ie: het beroemde Haagse hopje. Hoe fantastisch zou het zijn, dacht de marketeer van een groot energiebedrijf, als Rotterdam óók een snoepje van eigen bodem zou krijgen? Het idee liet hem niet meer los.

Een jaar later liggen ze klaar om de markt te gaan veroveren: Rotterdammertjes. Bruine snoepjes in de vorm van een bouwsteen. Want dat vond Ouwerkerk, meer nog dan schepen, passen bij de havenstad. "Bouwstenen staan voor de wederopbouw van Rotterdam en voor de architectuur in de stad."

Rauw randje

Het moeilijkst vond de geboren Rotterdammer bepalen van de smaak. "Hoe proeft Rotterdam? Moest het de smaak krijgen van Pernis? Van uitlaatgassen? Het moest in elk geval geen zoetsappig snoepje worden. Want zo is Rotterdam niet."

"De stad heeft een rauw randje. Zo worden we gezien. En zo willen we volgens mij ook gezien worden. Rotterdam is geen allemansvriend. En dat heb ik ook laten terugkomen in dit snoepje. Het is pittig. Met kaneel dat je tong prikkelt. En met de smaak van mint."

Zeker in dat laatste schuilt voor Ouwerkerk een uitdaging. "In de Rotterdamse horeca wordt in veel gevallen bij de rekening dat verdomde Wilhelminasnoepje op een schaaltje gelegd. Het kan niet ongezelliger en het kan niet saaier. Wat dat betreft heb ik een missie: al die Wilhelmina-pepermuntjes uitroeien in de stad en vervangen door Rotterdammertjes."

Willy Wonka



De snoepjes zijn verpakt in grote, luciferachtige doosjes. Met daarop een opdruk van Rottterdamse iconen: de Euromast, de Erasmusbrug en Rotterdam Centraall. Op de bodem van elk doosje staat een gedicht. "Niet van Jules Deelder", zegt Ouwerkerk. "Hij maakt prachtige gedichten, maar ik vond het afgezaagd om hem hiervoor te vragen. Het gedicht in het doosje is van Randy Semeleer en beschrijft hoe Rotterdam voelt. Als ik het voorlees, krijg ik er kippenvel van."

De doosjes gaan de handel in voor 4,95 per doosje. Daarin zitten dan 22 stuks. "Het leuke is dat de volledige productie Rotterdams is. Okay, de snoepjes worden gemaakt in het Zeeuwse Breskens, maar de fabriek is van een Rotterdammer die hier Anta Flu en van die gele Napoleon-ballen maakt. De designer is een oer-Rotterdammer, de drukker is een Rotterdamse partij en de snoepjes worden verpakt in een sociale werkplaats in de stad."

Ouwerkerk hoeft geen miljonair te worden met zijn eetbare bouwsteentjes. "Ik vind het gewoon leuk en ik doe dit voor mijn stad." Maar helemaal zonder ambitie is hij ook weer niet. Met een knipoog naar Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl: "Ik wil Willy Wonka wil worden. De Rotterdamse Willy Wonka."