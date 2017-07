Tractor rijdt erf op in Rockanje

Foto: MediaTV Marck Groothuijzen

Een tractor is woensdagochtend op de Schapengorsedijk in Rockanje van de weg geraakt en de tuin van een huis ingereden. Volgens de brandweer is het een eenzijdig ongeluk.

De tractor kwam terecht op een erf en botste tegen een geparkeerde auto aan, die op zijn kant kwam te liggen. De bestuurder van de tractor is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Bij het ongeluk raakten voor zover bekend geen andere mensen gewond.