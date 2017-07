Justitie eist 1,5 jaar cel tegen Gorcumse wethouder voor ontucht

Als het aan justitie in Rotterdam ligt, gaat de Gorinchemse oud-wethouder Eeuwit K. een jaar de gevangenis in voor ontucht met een 16-jarig meisje. De officier van justitie eiste woensdag anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk met twee jaar proeftijd.

De 33-jarige CDA'er heeft ontucht gepleegd met het meisje, met wie hij kort een relatie zou hebben gehad in 2015. De twee kenden elkaar via de kerk.

K. zei vorige keer in de rechtbank dat hij een politiek talent zag in het meisje. Hij wilde haar bij het jongerenplatform van het CDA betrekken.

Het contact mondde uit in flirten, waarna K. naar eigen zeggen verliefd werd op de tiener. Hij installeerde volgens justitie ook de app Telegram op haar telefoon, zodat ze versleutelde berichten naar elkaar konden sturen.

Schadevergoeding



De CDA'er betastte het meisje daarna meerdere keren. Zij verbrak vervolgens het contact. De zaak kwam aan het licht toen K. wethouder werd. Het meisje deed toen aangifte tegen hem.

Zij kampt sinds het misbruik met een eetstoornis, depressie en paniekaanvallen. Ze wil daarom een schadevergoeding van 5000 euro.

Machtsmisbruik



De politicus legde zijn functie in mei vorig jaar neer om 'privé-omstandigheden '. Hij was nog geen jaar wethouder. Later bekende hij het misbruik. K. werkte voor zijn politieke loopbaan bij de politie.

Justitie verwijt K. dat hij zijn machtspositie heeft misbruikt. De officier zei dat de verhouding tussen de twee scheef is vanwege het leeftijdsverschil en de levensfase waarin beiden zaten.

Spijt



K. ziet dat niet zo. Zijn advocaat zei in de rechtbank dat het niet per se direct misbruik is als er een groot leeftijdsverschil is. Bovendien is het volgens hem maar de vraag of K. het meisje dwong tot seksuele handelingen.

Ook ontkent K. volgens zijn advocaat dat hij de app Telegram op de telefoon van het meisje heeft gezet.

De CDA'er betuigde tijdens een eerdere behandeling van zijn zaak spijt. "Ik kan mij wel voor mijn kop slaan. Dit heeft grote gevolgen gehad. Ik heb grote spijt van wat ik haar en mijn vrouw heb aangedaan. Als christen heb ik gezondigd."