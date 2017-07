APK voor monumentale bomen aan Rotterdamse Heemraadssingel

De esdoorns aan de Rotterdamse Heemraadssingel krijgen woensdagmiddag een jaarlijkse controle op zwammen en rot. Met stormachtig weer op komst is dat ook nodig, want een zieke boom kan sneller knakken bij een flinke windvlaag.

De esdoorns tussen de Rochussenstraat en de Nieuwe Binnenweg werden rond 1880 geplant en zijn al meer dan een eeuw oud. "Dat is bijzonder voor Rotterdamse begrippen", zegt bomenexpert Ronald Loch van de gemeente Rotterdam.

"Die bomen hebben het bombardement overleefd en ook de hongerwinter, waarin veel vraag was naar brandhout. We zijn blij dat ze er nog staan en doen er alles aan om ze te behouden."

Onderzoeksplicht

De gemeente heeft sinds 20 jaar een onderzoeksplicht voor de 160.000 bomen in haar stad. Alle checks, maatregelen en resultaten worden minutieus gedocumenteerd. Daarvan worden zo'n 40.000 tot 50.000 bomen jaarlijks onderzocht, omdat ze tekenen vertonen van ziektes.

Behalve de zwammen, gebreken en verkleuring die aan de buitenkant te zien zijn, kan Loch door te kloppen op de stam horen of de houtstructuur is veranderd. En met een speciaal apparaat dat geluidsgolven verzend, wordt duidelijk hoe ver het rottingsproces is.

Loch vergelijkt de bomen vaak met mensen. "De sporen die de zwammen veroorzaken hangen gewoon in de lucht. Die ademen we gewoon in. Jonge bomen zijn vitaler en kunnen zich daar beter tegen verweren; een oudere boom is simpelweg minder goed tegen ziektes bestand."

Als snoeien niet meer voldoende is om gevaarlijke situaties te voorkomen, dan worden de bomen gekapt. In de afgelopen jaren zijn er zo'n 6 esdoorns gekapt, die niet meer te redden waren. "Daarvoor in de plaats planten we dan weer nieuwe bomen", zegt Loch.