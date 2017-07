Autobrand bij een weiland in 's Gravendeel

Niemand raakte gewond

Op de Boendersweg in 's Gravendeel is woensdagochtend een auto in brand gevlogen. De inzittenden waren er op tijd uit.

Het ongeluk gebeurde iets voor 09.30 uur. Hoe de auto van de weg is geraakt, is nog niet bekend. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt.