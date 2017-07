Verlaten hond gevonden bij metrostation Slinge

Foto: Politie Rotterdam-Charlois Foto: Politie Rotterdam-Charlois Foto: Politie Rotterdam-Charlois

"Vannacht werd ik achtergelaten. Met mijn riem werd ik vastgezet aan een paaltje bij metrostation Slinge." Dat schrijft de politie in Rotterdam-Charlois woensdag op social media nadat een hond alleen is achtergelaten in de stad.

Een voorbijganger vond het dier en waarschuwde de politie, omdat er nergens een baasje te bekennen was. Op een foto is te zien dat de hond helemaal alleen ligt. Het teefje is meegenomen door de dierenambulance. Volgens de politie gaat het goed met haar. Wie weet waar de hond thuishoort, wordt opgeroepen zich te melden.