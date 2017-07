Postcode 3318, Dordrecht

"Normaal krijg je die alleen na 9 maanden zwangerschap", zegt de verpleegkundige van het Albert Schweitzer ziekenhuis, vlak voor ze een bijzondere knuffel overhandigd aan onze verslaggever Maikel Coomans. Ook de derde opdracht is weer gelukt!

In het Albert Schweitzer ziekenhuis belandden we namelijkop de kraamafdeling. Daar werd ons regiomuseum uitgebreid met het kraamcadeau dat alle baby's in het ziekenhuis krijgen: een knuffelschaap!



Groene wijk

Vanmorgen vroeg kreeg verslaggever Maikel Coomans het voor elkaar om een picknick-ontbijt te scoren bij VVD-raadslid Maarten Burggraaf. "Dit is één van de groenste wijken van Dordrecht, loop er maar eens door heen, je zal zien hoeveel rust dat geeft", adviseert Burggraaf.