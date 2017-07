Opnieuw megaklussen voor regionale baggerbedrijven

Foto: Van Oord

Het is een goede week voor baggerbedrijven uit onze regio: woensdag werd bekend dat het Rotterdamse Van Oord opnieuw een opdracht in Dubai heeft gekregen. Het Papendrechtse Boskalis haalde een megaklus in Zweden binnen.

Beide bedrijven beginnen in het najaar aan de werkzaamheden. Boskalis gaat in Stockholm een 1100 meter lange kademuur bouwen voor de nieuwe haven Stockholm Norvik Port. Daarvoor heeft het bedrijf het afgelopen jaar al de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het contract heeft een waarde van 60 miljoen euro. Dubai

Van Oord gaat de waterbouwkundige werkzaamheden van het project Dubai Harbour uitvoeren. Daarvoor worden een cruiseterminal en 1400 aanlegplaatsen voor schepen in de haven aangelegd. Van Oord begint in september met de baggerwerkzaamheden voor een 12 kilometer lang kanaal. Welke kosten gemoeid zijn met de opdracht is niet bekend gemaakt.



Van Oord was eerder betrokken bij de aanleg van diverse kunstmatige eilandjes voor de kust van de oliestaat, zoals het beroemde palmeiland Palm Jumeirah en bouwproject The World; een archipel van eilandjes die aangelegd zijn in de vorm van verschillende werelddelen. Deze projecten horen bij 'Dubai Tourism Vision 2020' waarmee het land in 2020 twintig miljoen bezoekers per jaar wil trekken.