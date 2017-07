Supporters tonen begrip voor besloten training

De spelers van Feyenoord op weg naar de besloten training

Op de eerste training van Feyenoord tijdens het trainingskamp in Oostenrijk is een handjevol supporters afgekomen. Ondanks dat er besloten wordt getraind. Maar daar hebben ze begrip voor. "Jammer, maar morgen mogen we wel kijken. Daar moet je vrede mee hebben", aldus een supporter die voor het complex staat.

Feyenoord traint drie keer besloten en drie keer openbaar in Oostenrijk. "Ik vind het geen enkel probleem", vertelt een andere supporter. De meeste fans combineren hun vakantie met een bezoek aan het trainingskamp van Feyenoord. Bekijk hierboven de reportage over de eerste training.