RvS: kolencentrales kunnen dicht, mits er een nieuwe wet komt

Kolencentrales in Nederland kunnen niet zomaar worden gesloten. Daarvoor is een nationale wet nodig, schrijft de Raad van State (RvS) in een advies aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Een van de voorstellen waar het adviesorgaan van de overheid zich over boog, was om de rendementseisen zo hoog te maken dat geen enkele centrale eraan kan voldoen. Maar dat mag niet van Europese regels.

Die eisen zijn er namelijk om de energiezuinigheid van centrales te bevorderen, niet om ze te sluiten, aldus de RvS. Met een nationale wet kan de Europese wetgeving wel worden omzeilt.

Discussie



Er is al langer discussie over de kolencentrales in Nederland. Zo riep de Tweede Kamer vorige week minister Kamp op alle centrales te sluiten. Ook de Rotterdamse gemeenteraad wil ervan af, omdat ze te vervuilend zijn.

In totaal zijn er nog vijf centrales open, waarvan er een aantal in het Rotterdamse havengebied staat. Drie centrales zijn pas een paar jaar open. Een daarvan staat op de Tweede Maasvlakte en is er pas sinds april vorig jaar. Begin deze maand ging een oude kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte wel dicht.

Schadevergoeding



Een heikel punt is of de eigenaren van de centrales een schadevergoeding moeten krijgen als hun centrales dichtgaan. Volgens de RvS hoeft dit niet per se, maar moet er wel genoeg tijd zijn voor de eigenaren om de schade te beperken.

Vakbonden vinden overigens niet dat alleen eigenaren moeten worden ondersteund. Havenwerkers strijden al een tijdje voor een zogenoemd kolenfonds voor personeel in de kolenbranche. Mensen die door sluiting hun baan kwijtraken, moeten via het fonds een sociaal vangnet hebben.