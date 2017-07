Slachtoffer steekpartij Rotterdam is Duitse toerist

Het slachtoffer van de steekpartij dinsdagmiddag in Rotterdam is een Duitse toerist. Het slachtoffer werd gestoken bij metrostation Eendrachtsplein, nadat hij een onbekende man aansprak die zijn vriendin lastigviel.

Nadat de toerist er wat van had gezegd, liep de dader door, maar liep even later terug naar het Duitse stel. Hij gooide toen een steen in het gezicht van de toerist, stak hem in zijn zij en sloeg op de vlucht.

Het slachtoffer rende de man eerst nog achterna totdat hij merkte dat hij behoorlijk wat bloed verloor.

De Duitser werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het nu met hem gaat is onbekend.

De politie is nog op zoek naar de dader.