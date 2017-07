Euromast en Erasmusbrug Oranje voor EK Vrouwenvoetbal

De wedstrijd Nederland tegen Denemarken op het Kasteel is uitverkocht

Dat de Oranje Leeuwinnen donderdag de tweede poulewedstrijd zullen spelen in het Sparta stadion zal niemand ontgaan: de Erasmusbrug en de Euromast kleuren woensdag en donderdag oranje.

Ook het centraal station in Rotterdam zal in het teken staan van het EK vrouwenvoetbal. In het centrum wordt de Hofplein fontein versierd met vlaggen. En aan lantaarnpalen door de hele stad hangen al speciale ballen.

Supporters kunnen morgen meelopen met de stoet om de Oranjebus te begeleiden naar het stadion. De stoet start om 17:30 uur bij de fanzone op het Kruisplein.

Daar zal de wedstrijd, en alle komende wedstrijden, live te zien zijn. Er zijn ook muziekoptredens en er is horeca aanwezig.

