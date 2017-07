Sensoren houden demente ouderen in de gaten

Het Rotterdamse innovatiebedrijf Sensara, zorginstelling Careyn en de gemeente Westland starten met een proef waarbij kwetsbare en demente ouderen gemonitord worden met behulp van sensoren. Het gaat om sensoren die de beweging registreren.

De sensoren worden aangebracht op meerdere plekken in huis, zoals de voordeur, koelkast, het toilet, de hal en de woonkamer. In de eerste twee weken gaat het systeem het leefpatroon van de bewoner inlezen en ontwikkelt een leefpatroon.

Aan de hand van slimme software kunnen vervolgens afwijkingen worden vastgesteld. Paul Ruijgt van Sensara: "Zo krijg je bijvoorbeeld een melding als de koelkast al een paar dagen niet is opengemaakt, iemand 's nachts de straat opgaat of als er helemaal geen beweging is in huis."

Smartphone

De wijkverpleegkundige of mantelzorger krijgt vervolgens een bericht op de smartphone en kan polshoogte gaan nemen. Het idee achter de innovatie -die in samenwerking met TNO is ontwikkeld- is dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Paul Ruijgt van Sensara: "Het systeem geeft de oudere een gevoel van veiligheid omdat er wordt meegekeken. De mantelzorger of professional krijgt inzicht in hoe iemand zijn dag doorbrengt. Dit werkt geruststellend."

Ook in Rotterdam

Er worden geen camera's gebruikt. De proef wordt gehouden onder ouderen die in een zorginstelling wonen, maar ook onder mensen die nog thuiswonen en beginnende dementie hebben. De proef in de gemeente Westland start in september en gaat een jaar duren. Er zijn plannen om de proef daarna in Rotterdam uit te voeren.