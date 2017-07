Gorcumse nog steeds oudste van Nederland; 112 jaar!

Mevrouw Kuijntjes op haar 111e verjaardag (archief)

Geertje Kuijntjes uit Gorinchem is woensdag 112 jaar geworden. De vrouw is sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Ze viert haar verjaardag in familiekring.

Locoburgemeester Eva Dansen van Gorinchem heeft de jarige 's middags een bezoek gebracht. Kuijntjes heeft tot 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond en altijd als naaister gewerkt. De Gorinchemse nam veertig keer deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. Eelke Bakker uit Dokkum is de oudste man van Nederland. Hij is nu 107 en is 28 juli jarig.