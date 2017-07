Celstraf geëist tegen Rotterdamse inspecteur

Justitie heeft woensdag vijf jaar cel geëist tegen een ladinginspecteur uit de Rotterdamse haven. De Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van tweehonderd kilo cocaïne.

De cocaïne werd eind maart ontdekt in een schacht van een van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia. De 200 pakketten zijn gevonden door een zogeheten visitatieteam van de douane.

De ladinginspecteur was verantwoordelijk voor de inspectie van verschillende soorten lading. Volgens het Openbaar Ministerie had hij een 'essentiële rol' bij de drugssmokkel. Hij had toegang tot veel haventerreinen. Ook kon hij met zijn bedrijfswagen overal komen.