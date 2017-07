Brigitte Kaandorp zingt op Nacht van de Kaap; Paul de Leeuw de volgende?

Brigitte Kaandorp

Brigitte Kaandorp is een van de grote publiekstrekkers tijdens de Nacht van de Kaap dit jaar. Het festival wordt gehouden op 2 september, tijdens de Wereldhavendagen. Dat heeft Jasper Scholte gezegd in een interview in Middag aan de Maas op Radio Rijnmond.

Kaandorp komt niet alleen. Ze wordt vergezeld door oude bekenden van het festival zoals Pierre van Duijl, Loes Luca en de Zusjes van Wanrooy. Ze brengen een ode aan het roemruchte nachtleven van het oude Katendrecht. Kaandorp is geen Rotterdamse, maar dat maakt volgens organisator Jasper Scholte van JMR niet uit. "Als je iets met Rotterdam hebt of een beetje van Rotterdam houdt, dan mag je wel komen spelen." Scholte: "Ik denk dat Kaandorp veel grappige nummers gaat doen. Die nummers zullen iets hebben met het thema: de nacht, het zeemanskwartier, hoeren en sloeren. En het nummer dat ze heeft geschreven over Feyenoord, dat vonden we wel aardig. En ik denk wel dat ze dat ook zal zingen." Extra podium

Om te voorkomen dat het te druk wordt, heeft de organisatie besloten om een extra podium neer te zetten, bij het Buizenpark. Scholte: "We wilden geen Amsterdamse Koningsdag-taferelen, dus we hebben extra ruimte gecreëerd." Ook zijn er ongeveer 800 tot 900 kaarten meer beschikbaar. De voorverkoop is al begonnen. O er-Rotterdammer

Met de aankondiging van de komst van Brigitte Kaandorp is het artiestenensemble nog niet compleet. Er zit nog 'een grote naam' aan te komen, zegt Scholte. "Het gaat om een Oer-Rotterdammer, die inmiddels naar het noorden is verhuisd." Presentatrice Marcia Tap van Middag aan de Maas denkt hardop na en suggereert dat het zou gaan om Paul de Leeuw. Scholte weigert dat te bevestigen. Volgende week komt er meer duidelijkheid.