Onderzoek: verdubbeling gedwongen opnamen na eigen bijdrage GGZ

De invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg in 2012 heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal gedwongen opnamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit, in samenwerking met onder andere de Erasmus Universiteit.

Het aantal mensen dat zich vrijwillig liet behandelen voor een psychische aandoening daalde de laatste vijf jaar met zo'n 13 procent. Het onderzoek geldt alleen voor 2012, omdat de eigen bijdrage per 1 januari 2013 na flinke kritiek weer werd afgeschaft. Het doel van de invoering van de eigen bijdrage was om de zorgkosten te verminderen. Dat is volgens de onderzoekers gelukt. De kosten gingen met 70 miljoen euro omlaag. Maar door de stijging van het aantal gedwongen opnamen stegen de kosten voor de acute zorg met 57 miljoen euro, zeggen de onderzoekers. De stijging in de gedwongen opnamen werd vooral veroorzaakt door patiënten met schizofrenie of een bipolaire stoornis.