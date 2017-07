Directeur van bedrijf in Rotterdamse haven waarschuwt voor louche telefoonbedrijven

In Rotterdam zijn dubieuze telefoonproviders actief die je zonder toestemming de fuik van een contract binnen lokken. Ze hebben het vooral gemunt op het midden- en kleinbedrijf en op ouderen.

Zit je eenmaal in de fuik dan moet je heel wat in stelling brengen om weer van de oplichters af te komen.

Dat zegt de directeur van een bekend bedrijf in de Rotterdamse haven, die ook met dit soort fraude te maken had. Hij wil mensen waarschuwen. Maar alleen als hij anoniem kan blijven.

De fraudeurs maken gebruik van bedrijfsnamen als Garantiebellen, Beldigitaal, Telflex, Belgarant en Novocall, zegt hij. Ze varen onder de vlag van KPN en beloven gouden bergen: 15 procent korting op bellen in eigen land, 50 procent op telefoonverkeer over de grens.

Volgens de directeur gebruiken de sjacheraars desnoods een willekeurig 'ja' uit een opgenomen gesprek om te bewijzen dat de klant akkoord is gegaan met het contract. Dat blijkt uit verhalen van gedupeerden en voormalig werknemers op internet.

Geen cent

In zijn eigen onderneming werd een medewerker benaderd, die helemaal niet bevoegd was om telefooncontracten af te sluiten. Toch kwam Garantiebellen daarna met een overeenkomst op de proppen. Toen het bedrijf in de haven niet akkoord ging, werden prompt een aantal cruciale telefoonlijnen afgesloten.

De directeur schat dat zijn bedrijf tienduizenden euro's schade heeft geleden door de het lamleggen van de lijnen. Door bemoeienis van een advocaat functioneren de nummers inmiddels weer en is de strijd met Garantiebellen nu bijna ten einde. "Ze krijgen geen cent."

Hij realiseert zich dat niet elke onderneming of particulier genoeg geld heeft om een dure advocaat in te schakelen. Voorkomen is daarom beter dan genezen, zegt hij. "Wie gebeld wordt door dit soort fraudeurs moet één ding doen: gelijk de haak erop gooien."