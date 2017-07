Dordts café langer gesloten na vondst harddrugs

Café The Hustler (Google Maps)

De spoedsluiting van café The Hustler aan het begin van deze maand in Dordrecht, is omgezet in een sluiting van zes maanden. In het café, in het huis en in de auto van de eigenaar werden grotere hoeveelheden drugs gevonden.

De eigenaar wordt ervan verdacht zelf te hebben gedeald in het café aan de Voorstraat. The Hustler moest begin deze maand na een politieactie met 'spoed' sluiten. Dat gebeurt wanneer er direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid dreigt. Tijdens de politieactie op 1 juli werden drie mensen aangehouden: een 43-jarige vrouw uit Papendrecht, een 51-jarige man uit Dordrecht en een 38-jarige Brit. De eigenaar zit momenteel nog vast. Het café blijft gesloten tot 1 januari 2018.