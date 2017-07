Overslag Rotterdamse haven groeit harder dan bij concurrentie

Het Havenbedrijf Rotterdam

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen met bijna 4 procent. Daarmee deed Rotterdam het beter dan zijn meest directe concurrent, de haven van Antwerpen. Dat meldde groei van 3 procent.

Vooral de overslag van containers, kolen en ruwe aardolie steeg. De containeroverslag groeide met 9 procent. De overslag van kolen en ruwe aardolie steeg met respectievelijk 10 en 9 procent. De overslag van minerale olieproducten daalde daarentegen met 8,5 procent. Het havenbedrijf zegt dat deze daling wordt veroorzaakt door de hogere exportbelasting in Rusland. Daardoor verminderde de doorvoer van Russische stookolie. Rotterdam scoort goed in vergelijking met de havens tussen Hamburg en Le Havre. Deze havens concurreren met Rotterdam om lading. Het marktaandeel van het Rotterdamse haven steeg ten opzichte van deze havens tot 31 procent, het hoogste percentage in 15 jaar.