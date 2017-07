Postcode 3064, Kralingseveer

De Sikh Tempel in Kralingseveer

Nooit geweten, maar dankzij het PostcodeParcours weten we nu dat een schoolgebouw in het Kralingse Veer is omgetoverd tot Sikh Tempel. Tersem Singh Sangha leidt Jelle op haar sokken rond en bekent en passant dat hij haar tot op zijn enkels heeft en dit onder zijn tulband verstopt.

Voorafgaand aan het bezoek van de Gurdwara Shri Guru Nunak Dev Sikh Temple bracht de wakkere verslaggeefster een bezoek aan een nog wat slaperige Willem Duivestein. De cameraman en eigenaar van MediaTV gaat bij nacht en ontij op pad en levert beeldmateriaal aan onder andere RTV Rijnmond. Maar al die ongelukken, branden en andere ellende is hem niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt hij. Voor het museumstuk kwamen we terecht in het Zalmhuis aan de Schaardijk. Het opvallende gebouw langs de Nieuwe Maas is een kopie van het originele zalmhuis. Hier verhandelden vroeger de vissers hun vangst in het oude haventje bij het Kralingse overzetveer.