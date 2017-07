Politie vindt hennepkwekerij en munitie in Barendrecht

Archieffoto

In een woning in Barendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een hennepkwekerij en munitie gevonden. De 49-jarige bewoner is aangehouden.

Een arrestatieteam ging naar de woning aan de Heegermeer na een melding dat de bewoner gewond was geraakt. Omdat hij mogelijk een vuurwapen zou hebben, werd een arrestatieteam ingezet. De man werd aangehouden en is naar het politiebureau gebracht. Hij zit nog steeds vast.

De 80 planten zijn vernietigd en de munitie is in beslag genomen.