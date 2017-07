Van snackbar tot fastoodketen

De broers Pim en Joop Verhage kopen in 1967 een snackbar in de Sikkelstraat in Rotterdam-Zuid. Vijftig jaar later is Verhage Fastfood een een groot bedrijf met 38 vestigingen en een eigen groothandel.

'Weg Weeze' is de titel van het boek dat Joop Verhage heeft geschreven. 'Weg Weeze' omdat, zoals hij zelf zegt: "Het bekt lekker en het gaat over mij zelf, je moet uit die tent, je moet weg wezen, je komt in een andere levensfase".

Joop en Pim Verhage hebben het bedrijf in 2012 over gedaan. Door verhalen te schrijven voor De Oud Rotterdammer is Joop Verhage op het idee gekomen om een boek te schrijven. Zo is Weg Weeze tot stand gekomen.

Vader



Het is een verhaal over zijn lange motortocht in 2012 doorspekt met herinneringen aan zijn jeugd en de beginjaren van de snackbar. De broers kopen de zaak op aanraden van hun vader.

"Die zag ons al als een soort flierefluiters het gezinskapitaal erdoorheen werken", vertelt Joop Verhage. "Pa was zo enthousiast dat het maar gedaan hebben". De broers zelf zijn op dat moment nog niet zo gemotiveerd.

"Maar dat veranderde binnen een paar weken", aldus Verhage. "En na tien jaar konden we een tweede winkel openen op de Putsebocht". Weer tien jaar later (1987) wordt de eerste franchise-zaak geopend.

Groei



Het bedrijf groeien en vijftig jaar na de opening van de snackbar op Rotterdam-Zuid is het een bedrijf met bijna veertig vestigen in Zuid-Holland, Utrecht en Nood-Holland.

En al is hij inmiddels vijf jaar officieel weg bij Verhage Fasfood, Joop Verhage komt nog wel regelmatig op de zaak "om even een praatje te maken en goed oppassen dat ik niet in de weg loop".