Dronken bestuurder vraagt politie 'lollig' om blaastest

De politie kon de humor er wel van inzien

'Spreken is zilver, zwijgen is goud' zal een jongeman in de nacht van woensdag op donderdag achteraf hebben gedacht. De politie hield hem "in een veel te dikke auto" aan voor controle toen de man zelf om een blaastest vroeg. En ja hoor, hij bleek te veel alcohol op te hebben.

"Hij wilde een keer blazen, want dat vond hij grappig", meldt de Hoeksche politie op Facebook. De bestuurder, die met zijn vriendin in de auto zat, werd direct aangehouden voor rijden onder invloed. Zijn vriendinnetje is door de politie naar huis gebracht: "In een nog dikkere auto met mooiere strepen."