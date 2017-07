Jones over keepersstrijd Feyenoord: 'Het is aan Gio'

Feyenoord in Oostenrijk. De openbare training trok veel bekijks.

Brad Jones spreekt zich niet uit over de concurrentiestrijd onder de lat bij landskampioen Feyenoord. De Australiër, die zich vorig seizoen een uitstekende vervanger van Kenneth Vermeer toonde, geeft op het trainingskamp in Oostenrijk aan dat hij het prima naar zijn zin heeft en dat de keuze aan trainer Giovanni van Bronckhorst is.

Feyenoord werkte donderdagochtend met een nagenoeg complete selectie de eerste openbare training tijdens het trainingskamp in Oostenrijk afgewerkt. Alleen Cheick Touré ontbrak. De pas 16-jarige jeugdspeler kreeg rust. Sven van Beek werkte individueel aan zijn herstel. Spits Nicolai Jørgensen stapte iets eerder dan zijn ploeggenoten van het trainingsveld. Ook vrijdag werkt de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst nog een openbare training af. Zaterdag wacht dan een oefenwedstrijd tegen SC Freiburg.