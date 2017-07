Gevels Parkweg Schiedam na 5 jaar getouwtrek hersteld

De Schiehartflat aan de Parkweg in Schiedam

Bewoners van de Schiehartflat aan de Parkweg in Schiedam zijn met tegenzin akkoord gegaan met het herstelplan voor hun deels ingestorte gevels. Na vijf jaar kunnen de ontsierende hekken weg van de stoep.

In 2012 kwamen delen van de gevel naar beneden aan de Parkweg. Ook in de balkonconstructie van de woningen bleken fouten te zitten. Wat volgde was een jarenlang juridisch steekspel tussen elf bewoners en de projectontwikkelaar Bemog uit Utrecht.

Waar de bouwer de gevel wilde herstellen, verlangden de bewoners een totaal nieuwe gevel. Beide partijen kwamen niet nader tot elkaar

Nu is er vijf jaar later alsnog een akkoord bereikt. Het plan van aanpak behelst een reparatie die mogelijk dit najaar zal plaatsvinden en enkele maanden gaat duren. De gevel wordt dus niet vernieuwd.

De bewoners zijn volgens bewoner Nusret Boz uiteindelijk akkoord gegaan om van alle ellende af te zijn.

Bovendien oefende de gemeente Schiedam met een dwangsom druk uit op de bewoners om met de bouwer tot een oplossing te komen.