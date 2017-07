VV Pelikaan levert ballenmeisjes EU-kwartfinale

Om de Oranje-leeuwinnen hopelijk op het Sparta-Kasteel de kwartfinale door te loodsen offeren de voetbalmeiden van de Zwijndrechtse vv Pelikaan graag een deel van hun zomervakantie op.

Omdat de 12 en dertienjarige meisjes tijdens de oefenwedstrijd Nederland-Wales opvallend goed en strak de eer van Nederland met de driekleur hoog hielden, zijn ze door de KNVB uitverkoren om als ballenmeiden langs de boarding te fungeren.

De vraag is alleen of dat tijdens de kwartfinale in Doetinchem of Rotterdam is. Dat ligt onder andere aan het resultaat vanavond tegen de Denen en dus of Oranje tweede of eerste wordt in de poule.

Hoedanook moeten er onder de bezielende begeleiding van trainer Ed Voetee flinke slagen gemaakt om bijvoorbeeld de raapsneleheid en het concentratie-vermogen langs de lijn bij te schaven.

Op het Pelikaan Middelijn-complex in Zwijndrecht Ambacht volgde Jack Kerklaan zojuist deze balvaste verrichtingen van deze vijf ietwat overgeconcentreerde adolescentjes nauwgezet op de voet(ee) in de randomisé......