Gezin midden in de nacht verrast door brand in Hoogvliet

Hoogvliet is in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door zes branden in twee uur tijd. Aan de Korianderstraat moesten een vrouw en haar twee kinderen halsoverkop het huis verlaten, omdat er een vuilcontainer in brand stond. Het vuur dreigde over te slaan naar de woning.

De 38-jarige vrouw en haar twee kinderen van 4 en 11 jaar werden door ambulancepersoneel nagekeken voor het inademen van rook. Nog vijf meldingen

Dit was niet de enige melding die de brandweer deze nacht kreeg uit Hoogvliet. Eerder in de nacht ontstond brand aan de Traviataweg in een leegstaande school. Deze brand was snel onder controle, maar binnen twee uur waren er nog vijf meldingen van in brand gestoken vuilcontainers. De brandweer rukte ook uit naar de Venezuelaweg, Herikweg, Orthelloweg en de Saffraanstraat. De politie vermoedt brandstichting en is op zoek naar getuigen.