'Kind van de Duivel' toch te horen in Ouddorp

Het omstreden nummer 'Kind van de Duivel' van rapper Jebroer is woensdag toch te horen geweest in discotheek De Kreek in Ouddorp. Hoewel het optreden van de rapper was gecanceld, sloot zijn vervanger zijn optreden doodleuk af met het lied.

Het nummer was aanleiding voor een fikse rel op Goeree-Overflakkee. De SGP op het eiland was fel tegen de komst van Jebroer, vanwege zijn uitgesproken teksten in onder andere 'Kind van de Duivel' en 'Engeltje'. Uiteindelijk besloot de eigenaar van De Kreek het optreden te schrappen . Volgens Jebroer is de eigenaar van de disco gezwicht onder de kritiek van onder meer de SGP en de kerkraad. In de plaats van Jebroer trad woensdag rapper Mr. Polska op in de discotheek in Ouddorp. Hij besloot zijn optreden te eindigen met het omstreden nummer. Jebroer is wel te spreken over de stunt: hij noemt het op Facebook een "duivelse actie".