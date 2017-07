Dordt huurt Belgisch jeugd-international van Genk

FC Dordrecht heeft de selectie opnieuw uitgebreid met een nieuwe speler. De Belg Kino Delorge wordt gehuurd van het Belgische KRC Genk. De 19-jarige jeugd-international kan zowel in de defensie als op het middenveld uit de voeten.

Delorge wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van de Belgen. De Rotterdamse coach Albert Stuivenberg nam de jongeling in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog wel mee op trainingsstage, maar omdat het uitzicht op speeltijd klein is, mag de Belg nu ervaring opdoen bij Dordt.

Dordrecht is druk bezig op de transfermarkt. Vorige week legde de club de Brazilianen Cicero Dazzi Bobbio en Matheus Menezes vast. Eerder al bond de club oud-Spartaan Denis Mahmudov, Nick Wolters, Renze Fij, Clerence Bijl, Robert Mutzers, Anthony Biekman en Julius Bliek.